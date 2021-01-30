عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي، وجه بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

