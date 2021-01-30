استمرار حبس المتهم بقتل فرارجي العمرانية بسبب أقفاص دواجن

السبت 30/يناير/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار  حبس المتهم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لقتله فرارجي أثناء مشاجرته معه خلال توزيعه لأقفاص الدواجن.

باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في مقتل تاجر دواجن على يد موزع دواجن، وذلك بسبب مشاجرة بينهم على توزيعه لعدد الأقفاص له يوميا بالعمرانية

واعترف المتهم، أمام النيابة بارتكابه الواقعة، وأنه أثناء توزيع البضاعة عليه تشاجر معه، وأثناء المشاجرة تدخل عدد من المواطنين، ولكن بدون قصد أمسكت " مفك" وقومت بتهويشه فقط، ولكنه أصيب عن طريق الخطأ، وعلى الفور قمنا بنقله للمستشفى، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وافاد شهود العيان، في الواقعة، أن المتهم سدد طعنة بالمفك في قلب المجني عليه أثناء المشاجرة الكلامية.

كانت تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل عامل إلى مستشفى بالعمرانية، مصابا بطعنة نافذة، فارق نتيجتها الحياة متأثرا بالإصابة التى لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه تاجر دواجن، مقيم بالعمرانية، طعنه موزع دواجن خلال مشاجرة بينهما، بواسطة "مفك"، وذكر شهود عيان أن المتهم سدد الطعنة للضحية بمنطقة القلب.

تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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