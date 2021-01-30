الحمام يهزم كفر الشيخ بهدف في القسم الثاني

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نجح نادي الحمام المطروحي في تحقيق الفوز الثاني علي التوالي بعد الفوز علي كفر الشيخ بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



تقدم الحمام مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق الوافد الجديد محمد أبو سريع المنتقل من السكة الحديد من أيام قليلة.



وحاول كفر الشيخ التعادل وضغط علي دفاعات الحمام بشكل قوي لكن تألق دفاعات الحمام ومحمد أوكا حارس الفريقي المطروحي منع الفريق الكفراوي من التعادل.



بهذا الفوز رفع الحمام رصيدة للنقطة العاشرة ، وتوقف رصيد كفر الشيخ عند النقطة الثالثة عشر وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.



دخل أيمن الجمل المدير الفني لفريق الحمام المباراة بتشكيل مكون من : محمد عبد الستار "أوكا" ، و أحمد مخلوف، وعبد الرحمن عبد النبي، وبكر أحمد ، ومصطفي عفروتو، وأكثم سمير ، وأيمن شعبان، ومحمد بكار، وخليل نيمار، ومحمود أبو زيد، ومحمد أبو سريع



ودخل كفر الشيخ المباراة بتشكيل مكون من: محمد فتحي، وعصام نصار، وهادي رياض، عبد المنعم عبد البصير، وأحمد عبد المنعم، ومحمود فتحي، ونادر فؤاد، وأحمد كفتة، وصلاح خطاب، وعادل عبد الفتاح، وشمس محارب.



أدار اللقاء تحكيميا وائل فرحان ويعاونة كل من أحمد عبد المولي مساعد أول، وعبد الحميد سليمان مساعد ثان، وعبد العزيز صباح حكم رابع .