محافظ بورسعيد وأعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتفقدون إدارات الديوان العام

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين مركز معلومات شبكات المرافق ووحده نظم المعلومات الجيومكانية ووحدة المتغيرات المكانية وذلك للحديث عن التطورات الإدارية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا تماشيا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد.رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ



واستمع أعضاء الوفد والنواب لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجى الذى شهده القطاع الحكومى بالمحافظة وميكنة العمل الإدارى والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومى.



وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإدارى ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة والتى ساهمت فى سرعة الأداء إنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية فى العمل الإدارى، مؤكدين أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدراى بالتوازى مع جميع المشروعات التنموية المطورة بالمحافظة.





كان قد استقبل محافظ بورسعيد، وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين،ويتضمن عدد من أعضاء مجلس النواب وهم: النائب احمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ايمان الالفى لجنة الادارة المحلية، مارسيل سمير لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاء عصام لجنة العلاقات الخارجية، ونادر مصطفي لجنة الثقافة والاعلام، كما ضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الشيوخ وهم: محمد يحي عزمي والنائب محمود فيصل، اكمل نجاتي، عمرو عزت، وراجيه سعد، والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.



