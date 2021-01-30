القوات المسلحة تواصل أعمال التطهير والتعقيم الوقائي (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مواصلة القوات المسلحة أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الفيديو، أنه استمرارًا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للقيام بأعمالها بمجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به باعتباره من أهم مواقف النقل الجماعي بمحافظة الجيزة لما يحتويه من خطوط مواصلات جماعية وكثافة عددية من المستخدمين يوميًا.

كما شملت أعمال التطهير والتعقيم مجمع ميناء القاهرة البرى " بالترجمان " ومحطة ركاب النقل الجماعي "بالقللي" باعتبارهما مقصدًا رئيسيًا لكثير من المسافرين بشكل مستمر، حيث تم تطهير وتعقيم أماكن انتظار الركاب والممرات الداخلية والعديد من المباني فضلًا عن تطهير عدد من الأتوبيسات التي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم وذلك لضمان سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، كما تم تطهير محطتي مترو جمال عبدالناصر وأحمد عرابي وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة.

وفى نطاق المنطقة المركزية العسكرية كثفت عناصر القوات المسلحة توزيع الماسكات الطبية في الميادين والمناطق الحيوية وذلك في أوقات ذروة تحرك المواطنين لضمان توزيع أكبر كمية ممكنة من الماسكات، فضلًا عن فتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية بعدد من المحافظات التي تقع في نطاقها، إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم.

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