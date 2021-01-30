بعد تصريحات إلهام شاهين.. فيلم "حظر تجول" يتصدر تريند جوجل





تدور أحداث الفيلم "حظر تجول" حول "فاتن" التي تخرج من السجن بعد عشرين عامًا، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر "فاتن" على قضاء ليلتها عند "ليلى" والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.



تصدر فيلم "حظر تجول" تريند مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بعد تصريحات النجمة إلهام شاهين، عن العمل.وقالت إلهام شاهين، في تصريحاتها بأن الفيلم يقدم سينما ليها قيمتها وبتخدم المجتمع وليها رسالتها، مؤكدة: "الفيلم بيقدم قضية مهمة جدا، والسينما لا تقدم حلول لكن تضع إيد الناس على الخطأ فى المجتمع وتخليهم هما يفكروا فى حلول".فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا، الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.