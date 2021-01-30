بتهمة التحريض علي الفسق والفجور.. أشرف فرحات يتقدم ببلاغ ضد قناة "أفلام قصيرة"

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قال أشرف فرحات المحامي، ومدشن حملة "تطهير المجتمع "، أنه تقدم اليوم ببلاغ رسمى ضد ( قناة افلام قصيرة ) التى اصبحت تشكل خطرا جسيما على شباب وفتيات مصر مما يتم بثه من فعل فاضح وخادش للحياء.





و أضاف "فرحات في تصريح إلى "الفجر"، ان البلاغ حمل رقم 1017، واتهم القائمين علي القناة بالتحريض على الفسق والفجور بشكل علنى، فهم لا يبتغون من وراء ذلك إلا استقطاب الشباب وتجميع المال من خلال ارتفاع نسب المشاهدات ضاربين بالقوانين المصرية عرض الحائط.



وأشار فرحات، أنه قام بتغيير إسم حملته السابقة والتي كانت تسمي خليها تنضف"، إلي الأسم الحالي وهو " تطهير المجتمع"، وذلك لوجود حملة أخرى باسم خليها تنظف لكنها تستهدف مجال أخر غير البلاغات التي يقوم بتقديمها، فتم تغيير المسمى حتى لا يحدث لبس.