أجهزة الأمن تضبط أبطال فيديوهات فيسبوك الخادشة للحياء

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالإشتراك مع شقيق أحدهما بإعداد وإجراء حوارات مع الشباب والفتيات بالطريق العام تحمل عبارات وألقاظ خادشة للحياء ويتم بثها من خلال إحدى الصفحات بموقعي التواصل الإجتماعي "فيس بوك، يوتيوب" على شبكة الإنترنت، وعبر صفحتهما الخاصة بموقع "الفيس بوك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية ومن ثم تحقيق أرباح مادية بالمخالفة للقانون.





وإستكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تنسيقًا وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لحماية الآداب والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديريةأمن الإسكندرية وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثالث بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته 2 هاتف محمول محمل على أحدهما العديد من مقاطع الفيديو وحوارات ولقاءات مع الشباب والفتيات بالطريق العام "خادشة للحياء العام".









وبمواجهته إعترف بقيامه بالإشتراك مع المتهمان الآخران بإنشاء الصفحة المشار إليها بموقعي التواصل الإجتماعي "فيس بوك، يوتيوب" عبر شبكة الإنترنت، على النحو السابق الإشارة إليه بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتحقيق إستفادة مادية، كما قرر بتحصله على مبالغ مالية من شبكة الإنترنت تحول له من إحدى الشركات وقيامه بتقاسم تلك المبالغ فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.