الزمالك يسابق الزمالك لحسم صفقة بديل مصطفي محمد

السبت 30/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تسعى اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم نادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى مسؤولي نادي الزمالك للتعاقد مع مهاجم قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد والذي انتقل إلى نادي جالطة سراي التركي.

وكان محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد أكد خلال تصريحات صحفية أنه تم بيع حسام حسن لأحد الأندية، دون ذكر اسم النادي مقابل 40 مليون جنيه.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن تصريحات فرج عامر ما هي إلا ضغط على الزمالك من أجل دفع 40 مليون جنيه، وهو أمر ترفضه إدارة القلعة البيضاء.

وأكد المصدر، أن حسام حسن يضغط على مسؤولي نادي سموحة من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك، ولا يعلم اللاعب شيئا عن انتقاله لنادي في الدوري، كما صرح رئيس النادي السكندري.

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