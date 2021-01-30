محافظ الإسكندرية يزيل منشآت إحدي الكافيتيريات (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 05:00 م
رقية جمال
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم اليوم إزالة منشآت أحدي الكافيتيريات بمنطقة سبورتنج بنطاق حي شرق بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة، رغم المحاولات المستميتة لاستمرار التعاقد، تنفيذًا لوعده اهالي المحافظة بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر.

وأوضح "الشريف"، خلال تصريحات لفضائية "TEN"، اليوم السبت، أن التعاقدات السابقة أغفلت حقوق المحافظة المالية بالإضافة إلى عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بحجب الرؤية لدي المواطنين، مؤكدًا أن ذلك سيتم تلافيه في كافة التعاقدات الجديدة باشتراطات جديدة لا يوجد بها أي نوع من أنواع المخالفات، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية دون أن يتعارض ذلك مع رؤية البحر لدي كافة المواطنين مع استرجاع ممشي الكورنيش الذي يعد ملك لجميع المواطنين البسطاء.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه خلال شهر فبراير سيتم إزالة بعض الكافيهات التي تحجب رؤية البحر، والتي انتهت مدة التعاقد معها، مهما حاول اصحابها دفع مبالغ مالية للحفاظ على حق المواطن السكندري في رؤية البحر.

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