3 تعادلات هي حصيلة لقاءات اليوم بالمجموعة السابعة للقسم الثالث
السبت 30/يناير/2021 - 04:58 م
ايمان الجعيدي
أقيمت اليوم 3 مباريات من الجولة التاسعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، حيث تقام هذه الجولة على 3 أيام .
شهدت مباريات اليوم 3 تعادلات وجاءت كالأتي :
أبو شحاتة و سماد السويس .. وقد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، لينجح السماد في حصد نقطة بعد الحصول على أول 3 نقاط خلال الجولة الثامنة .
أبو صوير و غزل السويس .. إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليحصد فريق الغزل أول نقطة بالموسم الجديد بعد مرور 9 جولات .
المطرية و ميت الخولي .. إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .
هذا وقد تم تأجيل مباراة النوبة و غزل دمياط لغدا الأحد .
ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباراة اليوم كالأتي :
الترتيب
1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2 - بورفؤاد 18 نقطة
3 - أبو شحاتة 18 نقطة
4 - رأس البر 16 نقطة
5 - الشهداء 15 نقطة
6- دمياط 15 نقطة
7- الرباط و الأنوار 14 نقطة
8- القنطرة 12 نقطة
9- النوبة 11 نقطة
10 - ميت الخولي 9 نقاط
11- المطرية 6 نقاط
12 - أبو صوير 5 نقاط
13 - غزل دمياط 4 نقاط
14- سماد السويس 4 نقاط
15 - غزل السويس 1 نقاط
شهدت مباريات اليوم 3 تعادلات وجاءت كالأتي :
أبو شحاتة و سماد السويس .. وقد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، لينجح السماد في حصد نقطة بعد الحصول على أول 3 نقاط خلال الجولة الثامنة .
أبو صوير و غزل السويس .. إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليحصد فريق الغزل أول نقطة بالموسم الجديد بعد مرور 9 جولات .
المطرية و ميت الخولي .. إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .
هذا وقد تم تأجيل مباراة النوبة و غزل دمياط لغدا الأحد .
ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباراة اليوم كالأتي :
الترتيب
1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة
2 - بورفؤاد 18 نقطة
3 - أبو شحاتة 18 نقطة
4 - رأس البر 16 نقطة
5 - الشهداء 15 نقطة
6- دمياط 15 نقطة
7- الرباط و الأنوار 14 نقطة
8- القنطرة 12 نقطة
9- النوبة 11 نقطة
10 - ميت الخولي 9 نقاط
11- المطرية 6 نقاط
12 - أبو صوير 5 نقاط
13 - غزل دمياط 4 نقاط
14- سماد السويس 4 نقاط
15 - غزل السويس 1 نقاط
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