3 تعادلات هي حصيلة لقاءات اليوم بالمجموعة السابعة للقسم الثالث

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أقيمت اليوم 3 مباريات من الجولة التاسعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، حيث تقام هذه الجولة على 3 أيام .



شهدت مباريات اليوم 3 تعادلات وجاءت كالأتي :



أبو شحاتة و سماد السويس .. وقد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، لينجح السماد في حصد نقطة بعد الحصول على أول 3 نقاط خلال الجولة الثامنة .



أبو صوير و غزل السويس .. إنتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ، ليحصد فريق الغزل أول نقطة بالموسم الجديد بعد مرور 9 جولات .



المطرية و ميت الخولي .. إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .



هذا وقد تم تأجيل مباراة النوبة و غزل دمياط لغدا الأحد .



ويأتي ترتيب المجموعة بعد مباراة اليوم كالأتي :



الترتيب



1 - كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة

2 - بورفؤاد 18 نقطة

3 - أبو شحاتة 18 نقطة

4 - رأس البر 16 نقطة

5 - الشهداء 15 نقطة

6- دمياط 15 نقطة

7- الرباط و الأنوار 14 نقطة

8- القنطرة 12 نقطة

9- النوبة 11 نقطة

10 - ميت الخولي 9 نقاط

11- المطرية 6 نقاط

12 - أبو صوير 5 نقاط

13 - غزل دمياط 4 نقاط

14- سماد السويس 4 نقاط

15 - غزل السويس 1 نقاط