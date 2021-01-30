الاثنين.. عمرو سعد ومصطفي شعبان يستأنفا تصوير "عش الدبابير"





"عش الدبابير"، يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعابا كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.

يستعد الفنان عمرو سعد، والفنان مصطفي شعبان، لاستئناف تصوير مسلسلهما "عش الدبابير " وذلك يوم الاثنين حيث من المقرر ان يسافروا للبنان لاستكمال التصوير.مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، شريف دسوقي، ووليد فواز، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.