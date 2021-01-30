كشف لغز العثور علي جثة صاحب محل دواجن في الدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تمكنت مباحث الدقهلية من كشف لغز العثور على جثة مجهولة بجانب الطريق الدائري أمام أكاديمية السلاب بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة.



وتوصلت مباحث الدقهلية إلى تفاصيل الواقعة بعد أن عثرت علي الجثة وتبين أن ثمة علاقة غير شرعية تربط بين الزوجة وصديق زوجها، وأنهما اتفقا علي التخلص من الزوج.

حيث تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مأمور مركز المنصورة، بالعثور على جثة مجهولة ملقاة بجانب الطريق الدائري بالقرب من جامعة السلاب منطقة سندوب

وعلي الفور انتقل ضباط المركز بقيادة المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، لمكان العثور على الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى «محمد السيد السيد الصعيدي»، 32 سنة،
صاحب محل بيع دواجن، ومقيم بمنطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة،

وتبين اختفاء تليفونه المحمول ومحفظته، وبسؤال زوجته «أمل أ.ع.»، 22 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أكدت أن زوجها غادر المنزل للقاء بعض التجار ولم يعد، وحاولت الاتصال به لكن وجدت هاتفه مغلقا.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف مدير المباحث، وبرئاسته، وبمشاركة رئيس مباحث مركز المنصورة، وضباط البحث الجنائي والمعلومات، والأمن العام.

وتوصلت تحريات البحث، أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، ويُدعى «سامح ا. ع.» 32 سنة سائق تاكسي، مقيم بقرية «ميت عوام» بدائرة مركز المنصورة، وأنه تربطه علاقة غير شرعية بزوجة المجني عليه، وأنهما اتفقا على التخلص منه، علاوة على أنه يريد التخلص من ديونه للمجني عليه، التي تبلغ 35 ألف جنيه، فاستدرجه وأطلق عليه النيران وألقى به على جانبى الطريق، واستولى منه مبلغ مالي وتليفونه المحمول.

وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم،
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاتفاق مع زوجة المجنى عليه، وبإرشاده تم ضبط السلاح الناري «طبنجة» والسيارة المستخدمة في الواقعة.


واعترف المتهم أن علاقته بدأت بزوجة المجني عليه منذ ما يقرب من عام ونصف، وبعدها تعرف علي زوجها وصارت بينهم صداقة، حيث كانوا يجلسون معا لشرب الحشيش، وتدخل في حياتهم الشخصية برغبتهم وحل المشاكل بينهم، ثم تطور الأمر إلى علاقة آثمة مع الزوجة، التي طلبت الطلاق من زوجها إلا أنه رفض.

وأوضح المتهم، أنه طلب من الزوج مبلغ 35 ألف جنيه لإصلاح سيارته التاكسي، ثم طلب منه أن يبيع محله ويشاركه في التاكسي، وجاءت لديه فكرة التخلص منه فاستأجر سلاحا ناريا وسيارة، وأطلق عليه النار وأخذ منه تليفونه ومحفظة نقوده.

وبإرشاده تم ضبط التليفون المحمول والطبنجة والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين وجود آثار دماء المجني عليه بداخلها، كما تم ضبط صاحب الطبنجة والسيارة وتمكنت المباحث من ضبط زوجة المجني عليه وصاحب الطبنجة والسيارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 19 ساعة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 40 دقيقة

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

5 مهاجمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

منذ ساعة و نصف

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

منذ 43 دقيقة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

11:34 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

02:47 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات