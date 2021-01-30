تفاصيل محاولة انتحار طالبة في الدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أقدمت طالبة على التخلص من حياتها بتناول أقراص "نيوفلين " لقيام خالتها بنهرها لتأخرها ليلا بمنطقة المجزر الآلى بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من المستشفى العام بالمنصورة بوصول المدعوة إيمان م. س. 15 سنة طالبة، ومقيمة منطقة "المجزر الآلي" دائرة القسم، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول أقراص دوائية.

بانتقال الضباط والفحص، وسؤال خالتها المدعوة الطاهرة م. م. 46 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان
قررت بأن المصابة مقيمة طرفها، وأنها قامت بتناول أقراص " نيوفلين " على إثر قيام خالتها بنهرها لتأخرها ليلا خارج المنزل مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٧٨ ٢٠٢١ إداري قسم أول المنصورة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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