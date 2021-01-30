التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد





اعلن بيب جوارديولا وكريس وايلدر تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن يلعب السيتي بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى : إديرسون.

خط الدفاع : والكر ، لابورت ، دياز ، زيتشينكو.

خط الوسط : فرناندينو ، جوندوجان ، برناردو ، فيران توريس.

خط الهجوم : فيل فودين ، جيسوس.





فيما يلعب شيفيلد على النحو التالي :-





حراسة المرمى : رامسدالي.

خط الدفاع: جروجي بالدوك ، كريس باشام ، جون راغان ، امباديو.

خط الوسط : بوركي ، لوندسترام ، جون فليك.

خط الهجوم : بوغلا ، بربوستر ، لورود.