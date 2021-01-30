موعد مران الأهلي الأول في قطر استعدادا لمواجهة الدحيل

السبت 30/يناير/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في قطر في الثامنة مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.


وتناولت البعثة منذ قليل وجبة الغداء داخل إحدى القاعات المخصصة للبعثة، وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة للجميع.


يذكر أن المسحة الطبية، التي أجرتها بعثة الأهلي في المونديال فور الوصول إلى قطر أمس، جاءت نتيجتها سلبية  لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين.


 ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ببعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال الاجتماع الذي عُقد   ظهر اليوم عبر «الفيديو كونفرانس»، وحضره المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي.


 وحضر الاجتماع أيضا، أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة كافة التعليمات للبعثة.


وركز الاجتماع على تعريف اللاعبين بكافة التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح كافة التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا، إلى جانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.


المعروف أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم4 فبراير المقبل.

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