اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن التونسية في شارع الحبيب بورقيبة

السبت 30/يناير/2021 - 03:57 م
احتجاجات تونس
احتجاجات تونس
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بوقوع اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن التونسية، في شارع الحبيب بورقيبة.

 

وتجددت الاحتجاجات في الشارع التونسي، وكان عدد من المحتجين قد خرجوا في شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين.

 

 وجرت الاشتباكات خلال محاولة قوات الأمن التونسية منع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية.

 

وقد  أغلقت قوات الأمن في تونس، الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، بعد اندلاع احتجاجات في عدة ولايات.

 

 

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