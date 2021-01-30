بادجي وجيرالدو وكوليبالي صفقات "وهمية" في الأهلي.. والنتيجة "خسائر بملايين "الدولارت"





تحلم جماهير النادي الأهلي دائما وأبدا في أن يقوم مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع عدد من الصفقات الأجنبية القادرة على صنع الفارق مع الفريق الأول لكرة القدم في كل فترة انتقالات سواء كانت شتوية أو صيفية ووفقا لمتطلبات واحتياجات الجهاز الفني للفريق الأحمر.





لكن الأمر المثير للدهشة هو أن النادي الأهلي في المواسم الأخيرة وتحديدًا في أخر موسمين لم ينجح النادي الأحمر في إبرام الصفقات القوية التي من الممكن أن تصنع الفارق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهو ما يجعل جمهور القلعة الحمراء يوجه انتقادات لاذعة ٌدارة نايه في هذا الأمر بالتحديد، بعدما خسر النادي الملايين من الدولار نظير هذه الصفقات الوهمية.





وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأسماء التي تعاقد معها النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ولم تقدم أوراق اعتمادها وفشلت مع الفريق الأحمر وكلفت خزينته ملايين الدولارت لكن النتيجة أشبه بالصفر.





جيرالدو

تعاقد النادي الأهلي مع الجماح الأنجولي جيرالدو دا كوستا من نادي أول أغسطس في يناير من عام 2019 في صفقة بلغت قيمتها في هذا التوقيت مبلغ مليون و200 ألف دولار، حيث سافر عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأحمر في هذا التوقيت إلى أنجولا لينهي الصفقة.





لم ينجح جيرالدو مع النادي الأهلي، وكان بمثابة الصفقة الوهمية التي تعاقد معها النادي الأحمر, ولم يقدم أي مستوى مميز مع الفريق الأحمر في المباريات التي شارك فيها مع النادي.





وظل جيرالدو لمدة موسمين في الفريق الأحمر وحصل على مليون و200 ألف دولار كراتبا في الموسمين، كما حصل على قيمة الموسمين المتبقين في عقده بعدما فسخ النادي لتعاقده معه وفقا لما صرح به وكيله هشام بن صالح.





وشارك جيرالدو مع الأهلي في 475 مباراة مع الأهلي في كل المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7.





أليو بادجي

أعلن النادي الأهلي في يناير من عام 2020 التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو يحصل عليها النادي النمساوي وذلك بناء على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر في هذا التوقيت لكي يكون بديلا للمغربي وليد أزارو والذي كان قد انتقل لنادي الاتفاق السعودي.





وتوسمت جماهير النادي الأهلي خيرا في اختيارات المدرب فايلر في ذاك التوقيت لكن تأتي الرياح بما لا تشتهييه السفن حيث لم يقدم اللاعب أوراق اعتماده وقرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر رفعه من القائمة المحلية للفريق الأحمر وعدم الاعتماد عليه.

بادجي حصل من النادي الأهلي على مليون دولار في الموسم الذي تواجد فيه داخل النادي الأحمر حيث ارتدى ألوان قميص النادي الأحمر في النصف الثاني من الموسم الماضي، لكن هذا الموسم ظل خارج القائمة وحصل على مستحقاته كاملة بعدما تم رفعه من القائمة، ليرحل بعدها إلى نادي أنقرة جوجو التركي مقابل 250 ألف يورو فقط.





وشارك صاحب الـ 23 عاما في 25 مباراة رفقة الأهلي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.









كوليبالي

وقع النادي الأهلي مع المدافع السنغالي ساليف كوليبالي في صيف 2018 قادما من نادي مازيمبي الكونغولي لمدة موسمين حيث قضى اللاعب 6 أشهر فقط مع النادي الأحمر ورحل بعدما ظهر بمستوى متواضع مع النادي الأحمر.

وعلى الرغم من فسخ النادي الأهلي لتعاقده مع اللاعب السنغالي في يناير 2019 لكنه حصل على باقي مستحقاته عن المواسم ونصف المتبقي في تعاقده مع النادي الأحمر.





ولعب كوليبالي مع النادي الأهلي 25 مباراة حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين أخرين.