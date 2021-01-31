تفاصيل إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بأياد مصرية

تسعى الدولة المصرية، للتخطيط لإنشاء مركزًا لتجميع واختبار الأقمار الصناعية داخل المدينة الفضائية العالمية، بأياد مصرية وخبرات متميزة، المقرر افتتاحه في 2022م.





وترصد بوابة " الفجر "، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن تخطيط مصر لإنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية.





١. تفتتح مصر مركز "تجميع واختبار الأقمار الصناعية" في سبتمبر 2022، داخل المدينة الفضائية العالمية التي تقع على مساحة 123 فدانا.





٢. يعتبر مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، المركز التخصصي الأول من نوعه على مستوى المنطقة العربية، في مجال تجميع الأقمار الصناعية بوزن حتى 750 كيلوجراما.





٣. ويستهدف إجراء جميع الاختبارات البيئية والوظيفية، عبر أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال علوم الفضاء والاستشعار عن بعد، بعقول وخبرات مصرية متميزة.





٤. من المقرر، إنتاج أقمار صناعية بأياد مصرية خالصة، وخدمة عدد من المشروعات القومية المصرية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.





٥. قاربت الأعمال الإنشائية للمدينة الفضائية على الانتهاء، وستتكون من 23 مبنى.





٦. تضم بين جدرانها جميع الأنشطة الفضائية في مكان واحد، بأحدث الإمكانيات والتجهيزات التكنولوجية على مستوى العالم.





٧. تشمل أكاديمية الفضاء التي سيتم من خلالها تأهيل الكوادر المصرية في مجال الفضاء في مرحلة التعليم بعد الجامعي.





"نيكست".. باكورة التصنيع المصري

كانت مصر قد أعلنت انطلاق القمر الصناعي "نيكست" بالتعاون مع الجانب الألماني، لإثبات قدرة مصر العلمية والعملية في التصنيع خلال الفترة المقبلة، والذي يعتبر نواة انطلاق الأقمار الصناعية الأولى، حيث يزن 65 كيلو جرامًا للاستشعار عن بعد والبحث العلمي في ديسمبر المقبل.





ويستهدف القمر، إثبات القدرة العلمية والعملية لمصر في تصنيع الأقمار الصناعية، من خلال الكوادر العلمية، بمشاركة وطنية بنسبة 45%، من ناحية برمجيات القمر وأجهزة اختبار القمر، أما نسبة الـ 55% عبارة عن أجزاء القمر من خلال شركة ألمانية.





وتشهد الخطة المستقبلية، مجموعة أهداف بالتوازي مع "نيكست"، منها إطلاق أقمار صناعية من نوعية "النانو سات" في مارس 2022، بهدف مراقبة وقياس التغيرات المناخية، خاصة تحديد نسبتي ثاني أكسيد الكربون والغازات في الغلاف الجوى المسببين الرئيسين لتلك التغيرات.





إطلاق قمر صناعي آخر بالتعاون مع الصين