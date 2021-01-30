بعد انضمام "سينوفاك" للاستخدام الطارئ.. قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر



أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن وصول أول شحنة من لقاح "أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد.



وكانت هيئة الشراء الموحد، وقعت على عقد شركة استرازينيكا الخاص بمصنع الشركة الروسية ومعهد سيرم الهندى، ومن المتوقع الحصول على 50 ألف جرعة لقاح كورونا من الشركة في فبراير المقبل.



لقاح سينوفارم



ومن المقرر، أن تصل دفعة من اللقاح الصيني خلال الأسبوع الجاري، وتشمل 50 ألف جرعة إضافية.



وتعاقدت مصر، مع السفير الصيني بالقاهرة على توريد 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم فضلا عن تصنيعه عبر شركة فاكسيرا.



وحول توقيت التطعيم بلقاح سينوفارم، أوضحت وزيرة الصحة، أن أول شحنة من اللقاح وصلت مصر في ديسمبر الماضي، وتشمل 50 ألف جرعة، لكن التطعيم سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية.



لقاح سينوفاك



وجاري الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك"، وهو لقاح صيني آخر.



لقاح سبوتينك



وتدرس هيئة الدواء المصرية، الأوراق والإجراءات اللازمة لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، للاستخدام الطارئ محليًا.



وكانت وزارة الصحة، أعلنت أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، فتح عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح كورونا للفئات الأولى بالتطعيم.



وسجلت مصر، 589 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 48 حالة جديدة.



وجاء إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصربفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 164871 حالة من ضمنهم 128800 حالة تم شفاؤها، و9217 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.



تسعى وزارة الصحة، لتوفير لقاحات كورونا لحماية المصريين من عدوى تفشي الفيروس، حيث يشهد الربع الأول من العام الجاري، توريدات متتالية من الأمصال، كلقاح أسترازينيكا، وسينوفارم الصيني.ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قائمة لقاحات كورونا التي توفرها مصر.لقاح أسترازينيكا