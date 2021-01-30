باكستان تسجل 2179 إصابة جديدة بكورونا

السبت 30/يناير/2021 - 03:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 65 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفًا و623 حالة.

 

كما سجل المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، 2179 جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 543 ألفاً و214 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

 

ويعد إقليم السند الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا.

 

وكانت باكستان، أجرت حتى الآن 7 ملايين و889 ألفاً و741 اختباراً للكشف عن الفيروس، و 41 ألفاً و435 في الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت السلطات الصحية الباكستانية، تعافى 498 ألفاً و152 شخصاً في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2111 مريضاً في حالة حرجة.

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