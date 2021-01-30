موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 30/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
غدير احمد
يلتقي نادي ليفربول ونظيره وست هام، في لقاء من العيار الثقيل على ملعب الأولمبي بلندن، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


ومازال الريدز يعاني من سلسلة من تراجع الأداء، ولاسيما أنه استطاع أخيرًا تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.


ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما ويأتي وست هام في المرتبة الخامس برصيد 35 نقطة من جدول ترتيب البريميرليج.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

5 مهاجمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 42 دقيقة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

منذ ساعة الا ربع

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

11:34 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

02:47 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات