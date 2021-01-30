موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي نادي ليفربول ونظيره وست هام، في لقاء من العيار الثقيل على ملعب الأولمبي بلندن، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ومازال الريدز يعاني من سلسلة من تراجع الأداء، ولاسيما أنه استطاع أخيرًا تحقيق الفوز في الجولة الماضية، على حساب توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.









ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 37 نقطة، بينما ويأتي وست هام في المرتبة الخامس برصيد 35 نقطة من جدول ترتيب البريميرليج.









وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









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