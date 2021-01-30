موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يحل نادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على مضيفه غزل المحلة، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.









يأمل باتشيكو الإستمرار بنفس الأداء واستكمال سلسلة الإنتصارات التي بدأت به الموسم، والذي جعلها بدون هزيمة حتى الآن مع إحتلاله قمة الترتيب برصيد 23 نقطة.









أما عن غزل المحلة، فتعرض لسلسلة هزائم متتالية و لم يستطيع تحقيق الفوز إلي في لقاء وحيد، ويتصارع الأن على الهبوط، ليتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.









وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.









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