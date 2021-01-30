موعد مباراة إنتر ميلان ضد بينفينتو في الدوري الإيطالي

يستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره بينفينتو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.









وتقام مباراة إنتر ميلان أمام بينفينتو، على أرضية ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل النيراتزوري.









ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد بينفينتو في المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.