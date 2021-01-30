تشييع جثمان فهمي الخولي في غياب الفنانين (صور)

السبت 30/يناير/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
قام أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، بتشييع جثمان المخرج الكبير فهمي الخولي بمسقط رأسه، بمقابر العائلة في دمنهور وسط حالة من الحزن الشديد ولكن أقامت صلاة الجنازة في غياب الفنانين.


وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد نعت المخرج فهمى الخولي الذي ترك أعمالاً خالدة في تاريخ المسرح المصري الحديث


يذكر أن المخرج الراحل فهمى الخولى من رموز المسرح فى مصر وساهم فى تأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتولّى إدارة فرقة المسرح الحديث، ومسرح الغد، وفرقة تحت 18عاماً التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

أخبار تهمك

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 42 دقيقة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

منذ ساعة الا ربع

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

منذ ساعة و نصف

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 5 ساعات

5 مهاجمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

11:34 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

02:47 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات