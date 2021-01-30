تشييع جثمان فهمي الخولي في غياب الفنانين (صور)

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قام أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، بتشييع جثمان المخرج الكبير فهمي الخولي بمسقط رأسه، بمقابر العائلة في دمنهور وسط حالة من الحزن الشديد ولكن أقامت صلاة الجنازة في غياب الفنانين.





وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد نعت المخرج فهمى الخولي الذي ترك أعمالاً خالدة في تاريخ المسرح المصري الحديث





يذكر أن المخرج الراحل فهمى الخولى من رموز المسرح فى مصر وساهم فى تأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتولّى إدارة فرقة المسرح الحديث، ومسرح الغد، وفرقة تحت 18عاماً التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.