تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة بولونيا في الدوري الإيطالي

السبت 30/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي ميلان أمام نظيره بولونيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


وكان ميلان قد تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام أتلانتا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.


ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.


ومن المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: دافيد كالابريا، فيكايو توموري، أليسيو رومانيولي، ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: ساندرو تونالي، فرانك كيسى، أليكسيس ساليمايكيرس.
خط الهجوم: رافائيل لياو، أنتي ريبيش، زلاتان إبراهيموفيتش.

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