مزارعون يضربون عن الطعام احتجاجا ضد الإصلاح الزراعي بالهند

السبت 30/يناير/2021 - 03:32 م
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
وكالات

دخل المزارعون في الهند، اليوم السبت، في إضراب عن الطعام احتجاجًا على قوانين زراعية جديدة، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الأمن، استمرت أسبوعا وخلفت قتيلا ومئات الجرحى.

 

ويتزامن الإضراب عن الطعام مع ذكرى وفاة المهاتما غاندي، زعيم الاستقلال الهندي.

 

وبحسب دارشان بال، القيادي في حركة نقابية زراعية تنظم الاحتجاجات، كانت حركة المزارعين كانت سلمية، مؤكدًا أن "الهدف من تنظيم أحداث 30 يناير، نشر قيم الحق واللا عنف".

 

وشهدت الهند تظاهرات لعشرات الآلاف من المزارعين، بمواقع احتجاج على مشارف العاصمة نيودلهي، لما يزيد عن شهرين، غضبا من القوانين التي يرون أنها تخدم مصالح كبار المشترين من القطاع الخاص على حساب المنتجين، حيث أنه يعمل في القطاع الزراعي بالهند، نحو نصف سكان البلاد، البالغ عددهم حوالي 1.3 مليار نسمة.

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