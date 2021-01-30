سموحة يواصل الإستعداد لمواجهة الدراويش فى الدورى

السبت 30/يناير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه استعداداته الفنية لمباراته القادمة أمام الإسماعيلى والتى ستقام يون الأربعاء القادم فى الإسماعلية، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية من أجل زيادة معدل اللياقة البدنية والإنسجام بين اللاعبين، خاصة فى ظل استمرار عملية التدوير بين اللاعبين.


وقرر المدير الفنى "للموج الأزرق" طى صفحة مباراة المقاولون العرب تماما وعدم التركيز عليها وذلك للتحضير للمواجهات المقبلة، خاصة أن المشوار مازال طويلاً وسموحة لديه هدف يسعى لتحقيقه.


ووجه أحمد سامى انذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية التى ارتكبت فى مباراة المقاولون العرب والتى تسببت فى اهتزاز شباك الفريق بالهدف الأول رغم الأداء الجديد من الفريق طوال المباراة.


ويواصل المدير الفنى سعيه لإبرام صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الشتوى الحالى خاصة فى الخط الأمامى فى ظل عدم توافر البديل المناسب للقناص حسام حسن مهاجم الفريق.


فى الوقت ذاته يخضع على غزال لاعب وسط الفريق لبرنامج علاجى خاص للتخلص من الإصابة التى يعانى منها فى أنكل القدم والتى أثرت بالسلب على مستواه خلال المباريات الأخيرة ، وطلب المدير الفنى من الجهاز الطبى سرعة تجهيز غزال خاصة وانه من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها بشكل دائم فى المباريات.


وقد أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق سعادته بعد عودة سموحه إلى طريق الإنتصارت بالدورى وارتفاع رصيده للنقطة ال12 وكسر سلسلة التعادلات على حساب فريق كبير بحجم المقاولون العرب.

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