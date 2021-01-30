الليلة رزان مغربي تواصل لقائها وتكشف أسرار مسيرتها الفنية في الجزء الثاني واحد من الناس علي الحياة

السبت 30/يناير/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
تحل الإعلامية والفنانة رزان مغربي ضيفة مع الاعلامي د. عمرو الليثي وتكشف اعترافات تذاع ولأول مرة عن حياتها الشخصية والزوجية واسرار طفولتها وحبها الأول .

كما تتطرق الي حكايتها مع شاكيرا ، ، ومن هو النجم الذي ندمت علي لقائة.

والمفاجأة رزان مغربي تدير الحوار مع الدكتور عمرو الليثي ، وتقوم بالغناء ويصاحبها الاعلامي عمرو الليثي بالعزف علي الاورج كما تقدم باقة من اجمل المشاهد الكوميدية .

حلقة استثنائية مثيرة مع عمرو الليثي علي شاشة الحياة تذاع اليوم السبت في العاشرة مساء علي شاشة الحياة

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