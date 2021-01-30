التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان وبولونيا في الدوري الايطالي

أعلن ميليسيا ميهايلوفيتش وستيفانو بيولي تشكيلة مباراة ميلان وبولونيا والتي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الايطالي ويستضيفها ملعب ريناتو دي آرا.





ويلعب ميلان بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى : دوناروما.

خط الدفاع : كالابريا ، توموري ، رومانيولي ، هيرنانديز.

خط الوسط : تونالي ، كيسي ، ساليمايكريس ، لياو.

خط الهجوم : أنتي ريبيتش ، إبراهيموفيتش.





فيما يلعب بولونيا على النحو التالي :-





حراسة المرمى : سكورسكي.

خط الدفاع : تومابو ، لانجيبرا ، سوموري ، ميتشيل دايك.

خط الوسط : دومينيجز ، أورسوليتي ، سوريانو.

خط الجوم : سالسولي ، يارو.



