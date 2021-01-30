تعاون بين نقابة المحامين ومركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة



1- مهارات التواصل

2- مهارات إدارة الوقت

3- مهارات إدارة الأزمات

4- مهارات القيادة الفعالة

5- مهارات كتابة السيرة الذاتية.

6- مهارات اجتياز المقابلات الشخصية

عدد ساعات الكورس (12) ساعة.



* كيفية الاشتراك:

تم تخفيض التكلفة الحقيقية للمنحة إلى (675) جنيهًا كعرض خاص لنقابة المحامين وزاد عليه معالي نقيب المحامين تيسيرًا على السادة المحامين وخاصة الشباب منهم، ودعمًا لهم، بأنه أمر بأن النقابة ستتحمل جزءًا من هذا المبلغ بنسبة 40%، وسيتحمل الأستاذ المحامي نسبة 60% بدلًا من سداده بالكامل، حرصًا من معالي النقيب على أن تكون تكلفة المنحة في متناول جميع شباب المحامين الذي يعد ملف تدريبهم وتطوير مهاراتهم المهنية شغله الشاغل، وبهذا سيقوم الأستاذ المحامي بسداد مبلغ وقدره 405 جنيهات فقط من المبلغ الإجمالي سالف البيان.



وسيحصل كل محام على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة يمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية، وعدد ثلاث إفادات بالمحتوى التدريبي لكل كورس اجتازه (عند الطلب).



وسيتاح إقامة تدريبات يوم الجمعة (في حالة الرغبة) بشكل خاص للسادة المحامين، تيسيرًا لمن لم يملك الوقت لحضور الدورات خلال باقي أيام الأسبوع، كما سيكون هناك مواعيد متعددة في اليوم الواحد يستطيع الأستاذ المحامي اختيار المناسب له منها، وسيكون ذلك الاختيار داخل المركز عندما يتوجه إليه المحامي لتقديم طلب الحصول على المنحة.



ستقام الدورات التدريبية بمقر مركز الحساب العلمي داخل كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة، المجاورة لكلية الفنون التطبيقية، والكائن مقره 5 شارع ثروت – الدقي – الجيزة.



علي أن تكون جميع قاعات التدريب مجهزة ومكيفة وبها جميع التدابير الصحية من؛ تطهير، وتعقيم، وتباعد بين الدارسين، ووجوب ارتداءهم (الكمامة).



يقوم المركز بتقديم الدورات التدريبية بشكل مباشر في مقر المركز، وفي حالة حدوث ما يمنع إتمام العملية التدريبية يتم تحويل الدورات إلى التدريب عن بعد من خلال بث مباشر عبر شبكة الانترنت.



وفي حالة رغبة المحامي في الحصول علي المنحة يقوم بالتوجه ابتداءً من الغد، إلى مقر المركز من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الخامسة مساءً للاشتراك في المنحة ويقوم بتقديم:

1- صورة ضوئية من كارنيه المحاماة حديث الإصدار مع تقديم الاصل للاطلاع.

2- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع تقديم الأصل للاطلاع.

3- سداد مبلغ وقدره (405) جنيهات فقط.

وقع رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، اتفاق تعاون مع مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل السادة المحامين على علوم الحاسب ونظم المعلومات؛ التي ستساعدهم على القيام بأعمالهم المكتبية، والإدارية باحترافية واتقان، حرصًا منه على مواكبة السادة المحامين للتطور الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية.ينفذ البرنامج وفق برامج تدريبية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، يقدمها المركز، حيث اشتمل الاتفاق على تعليم وتدريب السادة المحامين على مهارات اللغة الإنجليزية، وتنمية المهارات الشخصية، لتكون منحة تعليمية متعددة العناصر التدريبية، تهدف إلى رفع كفاءة السادة المحامين التكنولوجية واللغوية وتنمية مهاراتهم الشخصية.و حرصًا من نقيب المحامين على ألا يتوقف التعاون على تلك البرامج التدريبية، قد كلف سيادته الأستاذ يوسف جمال نور الدين المحامي، صاحب فكرة اتفاق التعاون والمنسق العام له بين النقابة والمركز، بأن يكون همزة الوصل بين الجهتين أثناء تنفيذ الاتفاق، وألا يدخر الجهد في البحث عن برامج أخرى لإفادة السادة المحامين بكل ما هو جديد ومتطور في عصر التقنية والرقمنة الحديث بشكل خاص، وما يتعلق بتطوير مهاراتهم المهنية بشكل عام.ونستعرض التفاصيل وكيفية الاشتراك وهي كالأتي:-* أولًا:علوم الحاسب.1- أساسيات الحاسب.التعريف بأجهزة وبرامج الكمبيوترwindows التعريف بجميع وظائف واستخدامات نظام التشغيل2-التطبيقات الأساسية لبرنامج الأوفيس- Word- Excel- Power point- Access- Internet- Itعدد ساعات الكورس (36) ساعة*ثانيًا: مهارات اللغة الإنجليزية.قبل بداية الكورس سيجرى اختبار تحديد مستوى لكل دارس، وسيكون كورس مهارات اللغة الإنجليزية عبارة عن مستويين كل مستوي 12 ساعة، سيدرس فيهما أهم مهارات اللغة الإنجليزية وهي:- American accent- Vocabulary- Phonetics- Conversation skills- Translation skills- Free discussion- Grammer*ثالثًا: مهارت التنمية الذاتية.تم تصميم المحتوى التدريبي ليشمل المهارات الأساسية التي يحتاجها الدارس لتنمية مهاراته الشخصية وفقًا لمتطلبات العصر، والمحتوى التدريبي يشمل: