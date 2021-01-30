خروج ٥ حالات من مصابى كورونا من مستشفى قفط التعليمى 

السبت 30/يناير/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

اعلن مستشفي قفط التعليمى، تعافي وخروج  ٥ حالات من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام

و أكد  الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي، ان خروج ٥ حالات من مصابى كورونا يرفع عدد المتعافين إلى ٧٦   حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد وأشاد بالدور  الهام للدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحه بقنا   

و  أضافت الدكتور مصطفى فهمى المشرف الطبى بالمستشفى  أن الحالات التى خرجت  منهم ممرضه  و٤ حالات من أصحاب الأمراض المزمنة وأعمارهم ما بين الستين والسبعين عاما 

و قال  الدكتور ابو الحسن الشاذلي نائب مدير المستشفى للشئون الفنيه أن جميع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين يبذلون أقصى جهدهم للعمل على راحة المرضى وسلامتهم

و ناشد الدكتور محمد رمضان مدير إدارة العدوى   الأهالى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات سواء فى الشوارع أو فى أى منطقه خاصة المناطق المزدحمة والأسواق وغسل اليدين باستمرار

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