تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه بدمنهور (صور)

السبت 30/يناير/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
شيع قبل قليل، أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، جثمان المخرج المسرحي فهمى الخولي، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمسقط رأسه في بدمنهور، حيث أقيمت صلاة الجنازة علي الفقيد، أمام المقابر بالمدينة.

وكان الفنان منير مكرم وكيل نقابة المهن التمثيلية، قد أعلن وفاة المخرج القدير فهمي الخولي قبل قليل إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان يتردد على المستشفى طوال الأشهر الماضية لمعاناته من مشاكل في الكلى.

وكان المخرج الكبير قد رحل عن عالمنا داخل مستشفى العلمين بعد صراع مع المرض اثر تدهور حالته الصحية.

يذكر أن فهمي الخولي بدأ نشاطه الفني مطلع ستينيات القرن الماضي في فرقة التليفزيون المسرحية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971، مع مرتبة الشرف، واستكمل دراسته في الخارج بعد حصوله على منحة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكي.

وأخرج الخولي 103 عروض لمسارح الدولة والقطاع الخاص، ومسرح التليفزيون المصري، وهيئة قصور الثقافة والمسرح الجامعي، والعمالي والمستقل، وعمل مخرجا مسرحيا في أكثر من دولة عربية، وحظيت أعماله بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية.

تم تكريمه في أكثر من دولة عربية منها الكويت وسوريا والعراق والجزائر وقطر واليمن، نال جائزة الدولة التشجيعية عام 1990، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1991، "نوط الامتياز" من الطبقة الأولى في العلوم والفنون عام 1995، جائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2010، "وسام الاستحقاق" من الطبقة الأولى من المملكة الأردنية عام 2002، مفتاح مدينة الجزائر من جمهورية الجزائر عام 1985، شهادة تقدير من الجمهورية العراقية في عيد الفن ببغداد عام 1988، إلى جانب عدد من شهادات التقدير من المهرجانات المصرية والعربية.

وتولى "الخولي" إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى أشرافه على فرقه تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، ومن الأعمال التي شارك بها "بابا نور، الإمام الشافعي، العميل 1001، رجل الأقدار، وحد السكين"، كما أخرج مسرحيات منها "قديمة العب غيرها، الوزير العاشق، حمرى جمرى، لن تسقط القدس، وسالومي"، وحصل عنها على جائزة الدولة التقديرية عام 1988.
تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه بدمنهور (صور)
تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه بدمنهور (صور)
تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه بدمنهور (صور)
تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه بدمنهور (صور)
تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه بدمنهور (صور)
تشييع جنازة المخرج المسرحي فهمي الخولي بمسقط رأسه بدمنهور (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فهمي الخولى دمنهور

أخبار تهمك

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ 40 دقيقة

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 7 ساعات

5 مهاجمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في الزمالك (تقرير)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 19 ساعة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت

منذ 43 دقيقة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 18 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

11:34 ص

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

02:47 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات