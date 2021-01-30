لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تجتمع لاستعراض بيان الوزير

السبت 30/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة




تستعد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، عقد عدة اجتماعات للجنة على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، بواقع اجتماعين فى اليوم، حيث تبدأ اجتماعاتها يوم الاثنين بعد اجتماعين لاستعراض وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، واستعراض بيان وزير النقل الذى سيلقيه أمام المجلس في جلسته العامة المقرر لها الأحد 31 يناير، ووضع استراتيجية اللجنة فى متابعة ما جاء بالبيان.


كما تعقد اللجنة برئاسة النائب علاء عدة اجتماعات على مدار يومى الأربعاء والخميس، بواقع اجتماعين فى اليوم، لاستكمال دراسة ما جاء ببيان وزير النقل والمواصلات فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق.

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان عدد من اللقاءات خلال هذا الأسبوع الجاري بدءًا من يوم الاثنين.

وتأتي أولى اجتماعاتها بلقاء مع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقة.

فيما تعقد اللجنة لقاءا مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يوم الثلاثاء القادم لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك.

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع إلى بيانات الوزراء عن عن موقف كل وزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.


ويحضر الاسبوع الجاري بدءًا من الأحد القادم عددا من الوزراء لإلقاء بياناتهم أمام النواب، والوزراء هم: وزير النقل، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي.

‏كما سيحضر وزير العدل، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة والسكان.

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