السجن عاما لمندوب مبيعات وإيداعه مصحة علاج إدمان

السبت 30/يناير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، أمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى، بمعاقبة مندوب مبيعات بمركز قنا بالسجن سنه وإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان خلال فترة قضاء العقوبة.


تعود أحداث القضية لأكتوبر 2018 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من مستشفى قنا العام أنه عقب وصول رشاد.ي، 31عاما مندوب مبيعات فى حالة غيبوبة وأثناء قيام الأطباء والممرضات بعلاجه فوجئوا بوجود قطعة أفيون فى جيبه.



وقالت التحريات إن المتهم مدمن مخدرات وعقب تناوله كمية كبيرة من المخدرات أصيب بغيبوبة وتم نقله لمستشفى قنا العام وتم العثور على قطعة أفيون كبيره بجيبه.

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