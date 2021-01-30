عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

السبت 30/يناير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي، اطمأن على سلامة الرئيس التونسي إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

وأعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.

كما تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ 42 دقيقة

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 5 ساعات

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 18 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 3 ساعات

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 19 دقيقة

5 مهاجمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في الزمالك (تقرير)

منذ ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 12 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أبرزهم الشحات والحاوي.. 4 نجوم في الأهلي سبق وشاركوا بكأس العالم للأندية

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:34 ص

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات