عاجل.. السيسي يُجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد.





وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي، اطمأن على سلامة الرئيس التونسي إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية متمنيًا له دوام الصحة والعافية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.





وأعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات السيد الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.



