سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي في قطر باستثناء محمد مرجان

السبت 30/يناير/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية. 


وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.


وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر أمس الجمعة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل.

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