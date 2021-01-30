بدء تصوير "حرب أهلية" ليسرا.. تعرف علي التفاصيل!

السبت 30/يناير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
بدأ المنتج جمال العدل، وفريق عمل مسلسل "حرب أهلية" وذلك بأحد مناطق التصوير داخل الجيزة.


والمسلسل تلعب بطولته النجمة يسرا وعدد كبير من الفنانين و اخراج سامح عبد العزيز وتأليف احمد عادل.


ويعد المسلسل هو الثاني للعدل جروب والذي ينافس به خلال المارثون الرمضاني المقبل ، ومن المقرر أن يكون مفاجأة للجمهور وتلعب يسرا دور جديد ومختلف.


يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد" والذي تم عرضه في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج العدل جروب.

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