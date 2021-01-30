بعد تحسن الطقس.. استئناف حركة الصيد بكفر الشيخ

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شهدت محافظة كفر الشيخ استئناف رحلات الصيد في مياه البحر المتوسط، وانطلقت 127 مركب من ميناء البرلس بعد تزويدها بالوقود الازم، والاطمئنان على حالتها الفنية، كما انتظمت حركة الصيد والسروح ببحيرة البرلس وقرى مركز مطوبس، عقب استقرار حالة الطقس.

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وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المهندس نصر عبدالهادي، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا من مدير ميناء الصيد البحري بمركز البرلس، بانتظام حركة الملاحة بالميناء وسط تحسن نسبي في الأحوال الجوية.