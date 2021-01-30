برلماني بالفيوم: مشروع تطوير القرى نقلة كبيرة لأهل الريف

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أيمن شكري: تطوير الريف بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا







ثمن النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري وتغير وجه القرى بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار،خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.



وقال النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تنفيذ مبادرة لتطوير الريف المصري كله في وقت واحد، وترصد لها الدولة نصف تريليون جنيه، وهو رقم قادر على تغيير وجه الريف المصري وإحداث نقلة نوعية كبيرة له وللقاطنين بهذه القرى والنجوع ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا إن إضافة تنمية القرى للمبادرة تمثل إنجازًا تاريخيًا، لأن هذه القرى لم تشهد تطورًا نوعيًا لصالح الإنسان الذي يعيش فيها منذ أكثر من 100 عام.



وأوضح شكري، خلال البيان الصادر له، أن الدولة المصري تسعي دائمًا إلى توفير معيشة أفضل لكافة المواطنين، ويأتي ذلك من خلال توفير الخدمات الأساسي في كافة القطاعات، فضًلا عن خفض معدلات الفقر وتوفير العديد من فرص العمل.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير قرى الريف سيسهم بشكل كبير في القضاء على الزحف العمراني، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق التنمية بها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل خاصة للشباب أبناء الأسر المقيمة هناك، مما ينتج عنه انخفاض معدلات الهجرة الداخلية، وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية التي تنتجها الأراضي الزراعية.