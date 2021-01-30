ألمانيا تسجل 2.21 مليون إصابة بفيروس كورونا

السبت 30/يناير/2021 - 02:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، إلى 2.21 مليون حالة، وفقًا لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرغ" للأنباء.

 

وأفادت الجامعة الأمريكية، بأن عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في ألمانيا، وصل إلى 56 ألفًا و286 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- الذي يسببه فيروس كورونا إلى 1.92 مليون شخص.

 

ويذكر أنه قد مضى قرابة 52 أسبوعاً على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

 

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