عذبها حتى الموت.. حبس المتهم بقتل زوجته وتعذيبها بالوراق

السبت 30/يناير/2021 - 02:25 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيب زوجته وقتلها أمام أطفالها بالوراق

وطلبت النيابة العامة، في وقت سابق التحريات اللازمة حول واقعة مقتل زوجة على يد زوجها وتعذيبها حتى الموت بالوراق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل مقتل ربة منزل  وتدعى "جهاد" على يد زوجها " محمد.س"، بعد التعدي عليها أمام أطفالها، بالوراق

وباشر التحقيق المستشار "محمد محيي" مدير النيابة العامة بشمال الجيزة وسكرتيره " كريم سرحان"، وأفادت التحقيقات، أن المتهم تعدى عليها وقام بتعذيبها وضربها أمام أطفالها الأثنين وأكبرهما " يبلغ من العمر ٩ أعوام"، وذلك لأنه كان يشك في سلوكها، وعندما لفظت أنفاسها الأخيرة، اجرى مكالمة هاتفية لزوج شقيقته يبلغه بأني يأتي للمنزل قائلا،" زوجتي قاطعه النفس" وبالفعل بسؤالهم انكر ضربه لها.

وأضافت التحقيقات، أنه طلب من زوج شقيقته أن يأخذ الزوجة للمستشفى، وهو ياخذ الأطفال لأحد أصدقائه، وبالفعل قام بتوصيل الأطفال، وفر هاربًا لابعاد الشبهة عنه.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت التحريات أن المجني عليها تعرضت لاعتداء على يد زوجها "عامل" بسبب خلافات أسرية بينهما، ووجهت والدتها اتهاما لزوج ابنتها، بالاعتداء عليها مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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