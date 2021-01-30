نكشف أخر حصيلة لأعداد المتصالحين في مخالفات البناء بكفر الشيخ

السبت 30/يناير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي


قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة قد بلغ 114 ألف و555طلب تصالح،بقيمة 513 مليون و454 ألف جنيه.

وأشار المحافظ، إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ان مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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