محلي المنيا: رفع الإشغالات والمخالفات الكائنة بـ كورنيش النيل

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أكد العميد محمد صلاح ابو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالازالة الفورية لأى نوع من أنواع الاشغالات والتى تعيق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضارى الكورنيش النيل، تم رفع الاشغالات الموجودة على الكورنيش.



وأضاف أن تلك الإشغالات تعيق الرؤية البصرية للمواطنين للاستمتاع بالمنظر الجميل لنهر النيل والذى يمثل شريان الحياة لمصرنا العزيزة، مؤكدا على المتابعة المستمرة لرفع أى أشغال يعيق حركة المواطنين.



كما نظمت الوحدات المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، عددًا من حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد الطرق للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي بقرى المركز، والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



من جانبه أثنى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى على المشاركة المجتمعية بحملة النظافة المكبرة التى تمت بمجلس قروى دير البرشا برئاسة جاد الكريم رئيس القرية، مشيدا بضرورة تفعيل دور المساهمة المجتمعية فى قطاع النظافة.



حيثُ تم تمهيد شوارع القرية بالجليدر ورفع كافة المخلفات من نقاط التجميع حيثُ تم رفع ما يقرب من 70 طن من المخلفات بمساعدة معدات أهالى القرية ونقلها إلى الظهير الصحراوي وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة بالبرشا.



وشدد السايس، على ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفًا واحدًا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد



وفى سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروي المعصرة برئاسة مؤمن صلاح حملة نظافة نظافة وصيانة اعمدة الأنارة وتركيب الكشافات بالطرق الفرعية والرئيسية بنطاق الوحدة المحلية وذلك تسهيلا على المارة والسيارات



كما واصلت الوحدة المحلية لمجلس قروى نواى برئاسة محمود ناجي رئيس القرية حملة نظافة وصيانة اعمدة الأنارة وشملت إزالة ورفع كل المخلفات الصلبة في نطاق الوحدة المحلية، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي



يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد السايس، برفع كفاءة منظومة النظافة حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.



وشدد رئيس المركز على استمرار الحملات بباقي القرى بالوحدة المحلية، وذلك بشأن تكثيف أعمال النظافة والتجميل بقرى الوحدة المحلية، ورفع القمامة من الشوارع وخلق جو صحي وبيئي مناسب للمواطنين، مناشدًا المواطنين الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.