أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
كشف أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن بديل مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض التي تمت إعارته لصفوف نادي جالاتا سراي التركي

وقال قاسم بأنه تم دراسة أكثر من 15 سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب خلال الأيام الماضية والاقرب كوامي ابوكو مهاجم اشانتي كوتوكو الغاني.

وأضاف: التعاقد مع مهاجم أجنبي متوقف على إنهاء التعاقد مع المغربي محمد أوناجم الذي استقر البرتغالي جايمي باتشيكو على رحيله من أجل التعاقد مع مهاجم  أجنبي جديد.

وتابع : الزمالك يبحث عن صيغة مناسبة مع اوناجم لرحيله عن الفريق معارا او على سبيل البيع النهائي خلال الساعات القادمة والاقرب حتى الآن إعارة اللاعب

يذكر أن الغاني كوامي ابوكو لعب 7 مباريات مع فريقه في بطولة الدوري الغاني ونجح في تسجيل 5 اهداف، بالإضافة إلى مشاركته في مباراتين في بطولة دوري أبطال أفريقيا دون تسجيل أهداف.

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