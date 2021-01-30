بمقابل مادي.. اعترافات سيدتين لاتهامهما بممارسة الدعارة عبر الإنترنت

السبت 30/يناير/2021 - 02:15 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
باشرت النيابة العامة، التحقيق مع سيدتين، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت، وإنشاء حساب بإسم أحد الفتيات، لعرض صور وعبارات لاستقطاب الذبائن، حيث اعترفتا  بممارسة الدعارة  بمقابل مادي

وأضافتا أنهما عن طريق الصفحة التي أنشأت بإسم إحدى الفتيات، كانت تقوم  بنشر صور مثيرة لبعض الفتيات، لاستعدادهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث تم ضبطهما بمبالغ مالية مقابل ذلك.

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على ساقطتين روجت إحداهما لنفسها لممارسة الدعارة عبر شبكة الإنترنت، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وجود حساب باسم إحدى الفتيات على أحد المواقع الإلكترونية تقوم من خلاله المعلنة بعرض صور لها ولبعض الفتيات وعبارات تفيد استعدادها للممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحبة الحساب المشار إليه "لها معلومات جنائية" وبصحبتها إحدى السيدات بحوزتهما مبلغ مالي، 2 هاتف محمول يحويان العديد من الصور والرسائل التي تؤكد نشاطهما الآثم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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