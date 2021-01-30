5 مهاجمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في الزمالك (تقرير)





وهناك عدة مهاجمين مميزين مرشحين على مائدة إدارة الزمالك خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع أحدهما قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض بالموسم الجاري، وتعويض رحيل مصطفى محمد إلى الدوري التركي.





وإليكم أبرز المهاجمين المرشحين لقيادة هجوم الزمالك خلفًا لـ مصطفى محمد:-





1- حسام حسن:





من أبرز المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الزمالك حسام حسن مهاجم سموحة، ولكن الطلبات المالية الضخمة للنادي السكندري والذي طلب 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب تحول دون إتمام الصفقة، كما أن فرج عامر رئيس نادي سموحة خرج قبل أيام قليلة وأكد استحالة انتقال اللاعب للقلعة البيضاء بسبب بيعه في وقت سابق إلى أحد الأندية المصرية، ولم يعلن عن أي تفاصيل رسمية بخصوص الصفقة حتى الآن.





2- باسم مرسي:





طرح اسم باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي الحالي بقوة خلال الأيام الماضية، للعودة مجددًا إلى النادي الزمالك وقيادة هجوم الفريق الأبيض لا سيما وأن اللاعب يمتلك قدرات هجومية وتهديفية رائعة وخبرات عالية قد تفيد الفريق الأبيض، إلى أن مسئولي الزمالك يتحفظون على التعاقد مع اللاعب بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.





3- عمرو جمال:





في مفاجأة غير متوقعة دخل عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش دائرة ترشيحات البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الزمالك لتدعيم هجوم الفريق الأبيض في الموسم الحالي، وذلك بعد تألق اللاعب في المباريات الأخيرة للفريق العسكري وتسجيله أكثر من هدف.





4- كوامي أبوكو:





دخل أيضًا المهاجم كوامي أبوكو لاعب فريق أشانتي كوتوكو الغاني ضمن قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الزمالك هذا الشتاء، بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين خدمات اللاعب على إدارة القلعة البيضاء، والتي أبدت موافقة مبدئية على التعاقد معه، إلى أن حسم ضم اللاعب بشكل رسمي يتوقف على التخلص من الدولي المغربي محمد أوناجم والذي طلب باتشيكو رحيله عن الفريق.





5- محمود وادي:





بات أيضًا المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي بيراميدز مرشحًا للانتقال إلى النادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث أكدت تقارير صحفية اهتمام مسئولي القلعة البيضاء للحصول على خدماته هذا الشتاء لتدعيم هجوم الفريق حتى لو على سبيل الإعارة، خاصة وأنه يمتلك قدرات فنية وهجومية عالية تجعله اختيارًا مناسبًا لقيادة الهجوم الأبيض.

يواصل مسئولو النادي الزمالك جهودهم لحسم التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم هجوم الفريق الأبيض في الموسم الحالي، بعد رحيل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء بعد انتهاء الإعارة.