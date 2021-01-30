أول شحناته تصل مصر غدا.. اعرف مميزات لقاح أسترازينيكا

السبت 30/يناير/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم

ساعات قليلة وتستلم مصر أولى شحناتها من لقاح أسترازينيكا أوكسفورد ضد فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، في ظل تحركات وزارة الصحة والسكان لتطعيم المصريين ضد الوباء.


كشفت هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، عن تعاقدها عن 20 مليون جرعة من لقاح استرازينكا أوكسفورد، الخاص بمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أنه سيصل مصر غدا الأحد 50 ألف جرعة من اللقاح لبدء توفيره لتطعيم الفئات الأولى بالتطعيم.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرزالمعلومات والمميزات الخاصة بلقاح أسترازينيكا أوكسفورد:

- اللقاح سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني. وهذا الأمر يسهّل التلقيح على نطاق واسع.


- سعر الجرعة الواحدة من لقاح "أوكسفورد" فلا يزيد عن 3 جنيهات إسترلينية أي نحو 4 دولارات فقط.

- عندما يتم إعطاء اللقاح، يهاجم الجهاز المناعي للمريض البروتين الشائك عن طريق بناء الأجسام المضادة، وتحضيره لمحاربة Covid-19 قبل أن يؤدي إلى الإصابة.

- اللقاح قادر على مكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد وهو ما يبشر بالخير في مواجهة الوباء بشكل عام.

- ليس له تأثيرات جانبيه فمن أصل 23 ألفًا و754 متطوعًا شاركوا في التجارب، سجل شخص واحد تلقى اللقاح "تأثيرًا خطيرًا قد يكون مرتبطًا" بالحقنة.

- النتائج المرحلية للتجارب السريرية كشفت أن اللقاح فعال بنسبة متوسطة قدرها 70%، في مقابل أكثر من 90% للقاحي "فايزر - بيونتيك" و"مودرنا"، لكن هذا المتوسط كان ينطوي على تباين كبير بين طريقتين متّبعتين، إذ ترتفع نسبة الفاعلية إلى 90% لدى المتطوعين الذين تلقوا في المرة الأولى نصف جرعة وبعد شهر جرعة كاملة، وينخفض إلى 62% لدى مجموعة ثانية تم تلقيحها بجرعتين كاملتين.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

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