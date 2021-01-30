جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية

السبت 30/يناير/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
ريهام على

في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور غادة عطا يوسف، رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية
وذلك خلال الفترة من السبت والأحد بحضور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة مسجلين بورشة العمل من مختلف كليات الجامعة

حاضر خلالها: الدكتور محمد أبو الغار أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
، د. مني أحمد العزوني المحاضر بشعبة التدريب العلمي بالهيئة.

رحب الدكتور أحمد جابر شديد بالحضور مؤكدا على حرص الجامعة لتنظيم هذه الفعاليات لتحقيق الإستفادة القصوى لأبنائه الطلاب في كافة المجالات والتي سيكون لها أثر بالغ خلال حياتهم العملية مستقبلا.

كما وجه الدكتور خالد عطالله الطلاب بالالتزام خلال يومي الدورة التدريبية للحصول علي شهادة معتمدة من الهيئة والجامعة مشيرا إلى أهميتها للطالب مما جعل الجامعة تسعى لحصول الطلاب عليها بشكل مجاني.


ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة عطا يوسف، إلى أهداف ورشة العمل لتعريف الطلاب بتكنولوجيا نظم الاستشعار وعلوم الفضاء لنشر وعي وثقافة الاستشعار لدعم وبناء القدرات البشرية في معرفة أساسيات وتقنيات علوم الفضاء ونظم الاستشعار.

واستعرض كلا من الدكتور محمد أبوالغار، الدكتورة مني العزوني، خلال ورشة العمل أهمية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد في تغطية كافة التفاصيل والتحركات على الكرة الأرضية والغلاف الجوي من خلال انعكاسات الأشعة المنبعثة من سطح الأرض عن طريق كاميرات وأجهزة استشعار عن بعد مثبتة في الأقمار الصناعية وتساهم في معرفة واستكشاف أماكن الثروات الطبيعية واستصلاح الأراضي وتخطيط المدن الجديدة.
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية
جامعة الفيوم ورشة عمل أساسيات نظم المعلومات الجغرافية

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