إسعاد يونس تسضيف ثراء جبيل في "صاحبة السعادة"

تحل الفنانة ثراء جبيل، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر على شاشة قناة الـ Dmc.









وتتحدث ثراء جبيل، عن بداية مشوارها الفني وتكشف تفاصيل الأعمال التي شاركت فيها ومنها مسلسل "سجن النسا" و"طريقي" و"ذات"، و"الرحلة"، و"نكدب لو قولنا مبنحبش"، وغيرها.







