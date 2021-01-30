إسعاد يونس تسضيف ثراء جبيل في "صاحبة السعادة"

السبت 30/يناير/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
تحل الفنانة ثراء جبيل، ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يوم الأثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر على شاشة قناة الـ Dmc.


وتتحدث ثراء جبيل، عن بداية مشوارها الفني وتكشف تفاصيل الأعمال التي شاركت فيها ومنها مسلسل "سجن النسا" و"طريقي" و"ذات"، و"الرحلة"، و"نكدب لو قولنا مبنحبش"، وغيرها.


يذكر أن الفنانة ثراء جبيل، عبّرت عن سعادتها بخوض بطولة الفيلم الروائي القصير "فعل فاضح"، بجانب الفنان إبراهيم النجاري، وعدد آخر من الممثلين الشباب.

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